Bimbo chiuso in auto a Roma con il termometro che sfiora i 40 gradi: salvato dalla Polizia Locale

Il salvataggio del bambino

Un bambino è rimasto chiuso dentro la macchina dei genitori alle 16 del pomeriggio di ieri a Roma, quando in città le temperature sfioravano i quaranta gradi. Sono stati attimi di apprensione per il piccolo, di appena quattro anni, che dormiva nell'auto. A tirarlo fuori sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro, insieme ai Vigili del Fuoco, allertati dai caschi bianchi. Il bambino sta bene, e i genitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

La coppia stava facendo dei giri in macchina a Roma insieme ai due figli, un bimbo di quattro anni e un neonato. A un certo punto hanno dovuto accostare la macchina in via Poli, nei pressi della fontana di Trevi, per esigenze del neonato. Sono scesi dal veicolo insieme al piccolo, ma una volta fuori è successo ciò che ogni genitore teme: la macchina si è improvvisamente chiusa con il bambino di quattro anni e le chiavi dentro. Impossibile aprire gli sportelli. A peggiorare la situazione, l'auto rimasta accesa, con il pericolo che il bimbo toccasse qualcosa che mettesse in serio pericolo la sua incolumità.

Gli agenti della Polizia Locale, in servizio nei pressi della Fontana di Trevi, si sono attivati immediatamente per aiutare la famiglia. Prima hanno provato a svegliare il bimbo, che stava dormendo, poi hanno cercato di fargli capire come aprire la macchina, facendogli premere il pulsante di apertura. Nulla di tutto questo però è riuscito. Non potevano rompere il finestrino: il bambino è affetto infatti da alcuni disturbi neurocognitivi, e il forte rumore avrebbe potuto provocargli un forte shock. Gli agenti hanno quindi allertato i Vigili del Fuoco e, con il loro ausilio, sono riusciti ad apriee la macchina e tirare fuori il bimbo. "Durante le procedure – hanno dichiarato i caschi bianchi in una nota – gli agenti hanno mantenuto la calma necessaria, riuscendo per tutto il tempo a rassicurare, sia il bambino, sia i suoi genitori che, al termine dell’intervento, sollevati, hanno ringraziato il personale".