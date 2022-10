Bimbi presi a schiaffi, tirati per le braccia e trascinati: maestra sospesa dall’insegnamento Una maestra 63enne di una scuola elementare di Fiumicino è stata sospesa dall’insegnamento, perché accusata di maltrattamenti sui piccoli alunni.

A cura di Alessia Rabbai

Bambini presi a schiaffi, scossi, tirati per le braccia e trascinati. Sono i comportamenti che durante lo scorso anno scolastico avrebbe messo in atto una maestra sessantatreenne di una scuola elementare di Fiumicino, gravemente indiziata di ripetuti maltrattamenti su alunni di cinque e sei anni della sua classe. Nei suoi confronti nella mattinata di venerdì 7 ottobre i carabinieri della Stazione di Torrimpietra, con il supporto della Compagnia di Civitavecchia, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal Pubblico Ufficio, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale. La docente rischia di non poter più tornare ad insegnare.

Numerose le denunce dei genitori

Il provvedimento è arrivato dopo una lunga e complessa indagine svolta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che è partita da numerose denunce da parte dei genitori dei bambini. Ciò ha permesso di escludere che si trattasse di un caso isolato. Mamme e papà infatti si sono recati nella caserma di Torrimpietra, per raccontare le presunte violenze subite dai loro figli. Segnalazioni che hanno delineato un quadro probatorio consistente di quella che appare una condotta generalizzata dell'insegnante. I militari hanno ricostruito i fatti con particolare attenzione: i genitori hanno raccontato che i figli, tutti appartenenti alla stessa classe, hanno mostrato segnali di disagio e non volevano più andare a scuola.

Violenze fisiche e psicologiche

Parlando con i bambini hanno scoperto che una delle maestre in aula aveva presunti comportamenti violenti sia dal punto di vista fisico che psicologico nei confronti degli alunni ai quali invece avrebbe dovuto insegnare con metodi corretti. Dalle denunce dei genitori è emerso che li prendeva a schiaffi, li afferrava strattonandoli, per poi trascinarli e li umiliava verbalmente. Rispetto alla vicenda la dirigente scolastica alla quale sono giunte le segnalazioni ha collaborato per quello che ha potuto alle indagini.