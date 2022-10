Bimba nasce con grave malattia: la mamma denuncia il ginecologo: “Non mi ha sottoposta all’esame” Una bimba è nata con una malattia genetica, che ha ereditato da suo zio. La mamma ha denunciato il ginecologo, che non l’ha sottoposta ad un esame, a seguito del quale avrebbe potuto decidere di abortire.

Una mamma ha denunciato il suo ginecologo chiedendogli i danni, per non averla sottoposta ad un esame in gravidanza che potesse permetterle di verificare se sua bambina fosse affetta da una malattia genetica. Assistita dal suo avvocato, la trentenne originaria di Frosinone, gli ha ha fatto causa, per ricevere i soldi necessari che le serviranno per le visite della figlia. Come riporta Il Messaggero infatti il ginecologo, nonostante fosse stato informato dalla donna della famigliarità con la patologia ereditaria,che impedisce al feto di sviluppare il cervello, di cui era affetto il fratello deceduto a sedici anni, le avrebbe detto che non era necessario fare accertamenti mirati e che doveva stare tranquilla, perché la sua bimba non l'avrebbe manifestata.

La donna infatti durante la gravidanza avrebbe dovuto sottoporsi ad un esame specifico, la villocentesi, che avrebbe individuato l'anomalia nel feto e, nel caso lo avesse voluto, avrebbe potuto scegliere essendone al corrente, di abortire. Ma rassicurata dal professionista al quel si era affidata e del quale si fidava, ha portato avanti la gestazione. La piccola è venuta al mondo quindici mesi fa, tra la gioia dei genitori. Inizialmente pareva che andasse tutto bene e che non ci fosse alcuna complicazione. Ma con il passare del tempo la donna si è accorta che qualcosa non andava, la figlia infatti non interagiva con il mondo esterno.

Preoccupata per il suo strano comportamento l'ha dunque portata in un centro specialistico, dove le è arrivata la tanto temuta diagnosi. La bimba ha la stessa malattia genetica dello zio. La donna ha dunque chiesto attraverso il legale il risarcimento al ginecologo, in quanto dovrà affrontare nel tempo visite mediche molto costose, per tentare il più possibile di migliorare le sue condizioni di salute e permetterle una vita dignitosa.