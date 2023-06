Bimba di sette mesi azzannata al volto dal proprio cane: ricoverata al Bambino Gesù Azzannata dal cane mentre si trovava fra le braccia del nonno durante un pranzo di famiglia: è successo a Santa Marinella, ad una bimba di appena 7 mesi.

A cura di Beatrice Tominic

È rimasta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro per due giorni la bimba di sette mesi che è stata azzannata al volto dal cane di famiglia mentre si trovava fra le braccia del nonno. È successo a Santa Marinella, località del litorale a nord di Roma che, venendo dalla capitale, è qualche chilometro prima di Civitavecchia, lo scorso fine settimana, nella giornata di sabato 17 giugno 2023. Durante un pranzo di famiglia, con genitori e nonni, la bimba è stata morsa con violenza dal proprio animale domestico, un cane di grossa taglia, che le ha procurato una ferita profonda.

Il morso alla bimba di 7 mesi

Si trovava fra le braccia del nonno quando l'animale si è avvicinato e l'ha azzannato. È successo sabato scorso, 17 giugno 2023, ad una bimba di appena sette mesi. A morderla il cane di famiglia, davanti agli occhi sgomenti dei parenti: di grossa taglia, non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi che potessero far immaginare ad un'azione del genere.

Non appena colpita, la piccola ha iniziato a perdere immediatamente molto sangue dal viso. I parenti hanno manifestato preoccupazione per la bimba. I genitori l'hanno subito caricata in automobile e trasportata d'urgenza al Bambino Gesù di Polidoro, ad una trentina di chilometri di distanza. La piccola è stata presa in cura dai medici e dagli infermieri di turni, che l'hanno immediatamente sottoposta ad un intervento per applicarle i punti di sutura sul taglio. Dopodiché hanno disposto nei suoi confronti un ricovero di due giorni: soltanto nella giornata di lunedì la piccola è stata dimessa ed ha potuto fare ritorno a casa.