Bimba di cinque anni positiva al covid ricoverata al Bambino Gesù: lotta tra la vita e la morte La bambina è stata portata a Roma con un volo sanitario a bordo di un elicottero militare da Lamezia Terme. Atterrata a Ciampino, le sue condizioni sono gravissime.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una bambina di cinque anni è stata ricoverata in pericolo di vita all'ospedale Bambino Gesù di Roma a causa di un'insufficienza epatica acuta. La piccola, positiva al coronavirus, è arrivata da Lamezia Terme con un volo dell'Aeronautica militare.

La piccola è sedata e intubata, e lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni, infatti, sono molto gravi per l'insufficienza epatica di cui soffre.

L'elicottero C130J dell'Aeronautica militare è atterrato ieri a Ciampino verso le 19, dopodiché la bimba è stata trasferita in ambulanza in ospedale. Durante il trasporto è stata assistita dall'équipe medica del Presidio Ospedaliero ‘Annunziata' di Cosenza, salita con lei sul volo che l'ha portata a Roma.

Il velivolo militare, data la delicatezza e la gravità della situazione, è decollato su richiesta della prefettura di Cosenza. La piccola, positiva al covid e con un'insufficienza epatica acuta, è gravissima. Le autorità sanitarie hanno deciso di trasferirla al Bambino Gesù di Roma dato che l'ospedale è attrezzato per casi complessi come quello della piccola, adesso affidata alle cure dei medici che stanno facendo di tutto per salvarle la vita. La speranza è che le sue condizioni migliorino il prima possibile.

Al momento le condizioni attuali della piccola non sono note, non si sa se nella notte sia migliorata oppure no. Quando è arrivata all'ospedale di Cosenza l'insufficienza epatica era in una fase molto grave, e per questo si è deciso di trasferirla d'urgenza al Bambino Gesù con l'elicottero dell'Aeronautica militare, prassi comune nei casi in cui vi sia un'emergenza civile.