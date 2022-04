Bimba di 2 anni si rovescia la pentola d’acqua bollente addosso: portata al Gemelli in eliambulanza Una bambina di due anni è stata trasportata al Gemelli in eliambulanza da Sabaudia, dopo essersi rovesciata addosso una pentola piena di acqua bollente.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Una bambina di due anni è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma dopo essersi rovesciata addosso una pentola di acqua bollente. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, lunedì 11 aprile, nel corso del tardo pomeriggio. La piccola si trovava nella cucina della casa in cui vive insieme alla sua famiglia, nel complesso ex Somal, in località Bella Farnia, a quasi metà strada da Latina, he si trova 15 chilometri più a nord e di Sabaudia, una decina più a sud. La bambina, come si legge in un articolo de il Messaggero, non è in pericolo di vita, ma probabilmente porterà i segni dell'incidente sulla pelle per lungo tempo.

L'allarme e i soccorsi

La prima a dare l'allarme è stata la mamma della bambina, una volta scoperto cosa era successo. Sul posto è arrivato immediatamente il personale medico dell'Ares 118 a bordo di un'ambulanza. La centrale operativa, però, poco dopo ha inviato anche Pegaso 44, un'eliambulanza: la piccola, che a causa dell'acqua bollente ha riportato ustioni serie su volto, collo, torace e braccia, dopo un primo controllo, è stata trasportata a bordo del mezzo all'ospedale Gemelli di Roma per visite più approfondite.

Il momento dell'incidente

È successo tutto in pochi attimi. La bambina ha rovesciato la pentola durante un momento di distrazione degli adulti: in questo periodo di tempo, ha potuto avvicinarsi alla cucina e aggrapparsi alla pentola da cui è caduta l'acqua bollente. Una volta caduta l'acqua bollente sul suo corpicino, appena avvertito il bruciore, la piccola ha iniziato ad urlare, richiamando l'attenzione della sua famiglia e anche vicini di casa.