Bimba di 10 mesi rischia di affogare, è grave: stava facendo il bagno nella piscinetta di plastica Il fatto è accaduto a Civita Castellana, provincia di Viterbo, nella casa in cui la piccola abita insieme ai genitori.

A cura di Enrico Tata

Una bambina di appena dieci mesi d'età ha rischiato di affogare mentre stava facendo il bagno in una piscinetta di plastica. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero gravi, poiché avrebbe ingerito una grande quantità di acqua.

Il fatto è accaduto a Civita Castellana, provincia di Viterbo, nella casa in cui la piccola abita insieme ai genitori. Stando a quanto ricostruito, ieri pomeriggio la bimba stava facendo il bagno nella piscinetta di plastica, gonfiata sul balcone di casa. Erano pochi centimetri d'acqua, ma la piccola improvvisamente è finita sott'acqua e ha ingerito una grande quantità di liquido. Quando i genitori si sono accorti di quanto stava accadendo, l'hanno tirata fuori dall'acqua e hanno immediatamente chiamato il 118.

I soccorritori hanno tentato una rianimazione, ma in seguito hanno chiesto il trasporto urgente a Roma in eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dov'è tuttora ricoverata. Nelle prossime ore i medici capiranno se l'incidente ha causato lesioni gravi alla bimba. I carabinieri della stazione di Civita Castellana stanno indagando per chiarire e ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti.