Bill Clinton a Roma: cacio e pepe e cena tipica da ‘Vladimiro’ per l’ex presidente Usa L’ex presidente Clinton ha gustato una cacio e pepe nello storico ristorante ‘Vladimiro’, aperto fin dal 1953 in via dell’Aurora, una traversa di via Veneto.

A cura di Enrico Tata

L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è a Roma e oggi ha in programma un'udienza da papa Francesco. Ieri, però, non si è fatto mancare una cena tipica romana. Ha scelto una cacio e pepe nello storico ristorante ‘Vladimiro', aperto fin dal 1953 in via dell'Aurora, una traversa di via Veneto.

Stando a quanto riporta il quotidiano Leggo, il presidente era accompagnato da circa quindici persone, tra scorta personale e alcuni poliziotti in borghese. Tra loro, anche l'assaggiatore personale, che ha provveduto ad assaggiare la cacio e pepe prima di Clinton. Per secondo e contorno, pesce e verdure al forno. La cena ‘vip' è stata immortalata e postata sui profili social dello storico ristorante romano.

Il ristorante Vladimiro, si legge sul sito, "propone autentiche specialità della cucina romana, ricche di sapore. È un luogo dove rivivere gli anni della “Dolce Vita”, nei pressi della centralissima Via Veneto, dove si respira ancora quell’atmosfera da cinema e il piacere della condivisione di cibo e tradizioni enogastronomiche locali. Il nostro è un ristorante sobrio, elegante e certificato, che pone la qualità al centro di ogni preparazione".

Prima di Roma, l'ex presidente ha visitato l'Albania e la sua Capitale, Tirana. Il premier albanese, Edi Rama, ha accolto Clinton all'aeroporto per la sua prima visita nel Paese balcanico. "Con il presidente Bill Clinton, amico di una vita della nazione, che ha appena messo piede in Albania per la prima volta", la didascalia della fotografia pubblicata da Rama su Facebook.