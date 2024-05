Barber shop vista Colosseo, la postazione in strada davanti all’anfiteatro: pagherà 500 euro di multa

video suggerito

Una sedia, una mantellina da barbiere e tutto l'occorrente per il taglio dei capelli. Una trovata commerciale (del tutto abusiva)? Una postazione improvvisata per realizzare un video promozionale su Facebook? Non è chiaro, per il momento. Quel che è certo è che due ragazzi di circa 25 anni avevano allestito un piccolo spazio per il taglio dei capelli proprio davanti al Colosseo a Roma.

I due si stavano riprendendo con lo smartphone mentre uno dei due sistemava l'acconciatura dell'altro. Tutto per strada, a pochi passi dal monumento più famoso del mondo. Una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale li ha fermati e sanzionati con una salatissima multa.

I ragazzi sono stati sanzionati con una multa da 500 euro

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 17.30 di ieri, martedì 28 maggio, gli agenti del I gruppo centro storico di Roma Capitale. I vigili urbani hanno identificato i due ragazzi, di nazionalità francese. I due hanno ricevuto una multa da 500 euro. Gli agenti li hanno diffidati dal continuare a svolgere l'attività abusiva.

Come detto, non è chiaro quali fossero le loro intenzioni: volevano vendere il servizio di taglio capelli all'aperto ai turisti? Oppure realizzare un video promozionale o di altro tipo davanti al Colosseo?