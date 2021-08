Barbarano Romano, trattore precipita in un fosso: anziano morto schiacciato Non c’è stato nulla da fare per Vincenzo Flore, l’ottantenne di Barbarano Romano, morto schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando nel suo giardino nel Comune del Viterbese. Il mezzo agricolo è finito in un fosso e per estrarre il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto, schiacciato dal suo trattore a Barbarano Romano, Comune in provincia di Viterbo. L'incidente risale alla tarda mattinata di ieri, domenica 22 agosto. La vittima è Vincenzo Flore, ottant'anni, del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti, l'anziano era alla guida del mezzo agricolo e stava lavorando nel giardino della propria abitazione, quando ha attraversato un punto sconnesso del terreno. Il trattore ha perso aderenza ed è finito in un fosso, schiacciandolo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 da parte dei famigliari, all'indirizzo segnalato sono arrivati i vigili del fuoco di competenza territoriale e il personale sanitario giunto in ambulanza. È servito il lavoro dei pompieri per estrarre il corpo dal mezzo. Una volta affidato alle cure dei sanitari l'anziano era già morto e non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti sul posto i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio.

Motociclista morto a 33 anni

Altro incidente mortale nella mattinata di ieri ha scosso il Viterbese, questa volta in zona Osteria Nuova, nel quadrante di Roma Nord, dove a perdere la vita è stato Alessandro Salera, un motociclista trentatreenne nato a Roma, ma residente a Vignanello, dove gestiva da cinque anni un bar a Civita Castellana, che è morto dopo essersi scontrato con un'auto Skoda in via santa Maria di Galeria. Alla guida della macchina c'era un uomo di settantacinque anni, che proveniva dal senso opposto. Alessandro è stato sbalzato dalla sua Harley Davidson gialla e l'impatto con l'asfalto gli è risultato fatale.