Bambino di 11 anni precipita dal terzo piano mentre gioca in balcone: è grave I fatti sono avvenuti questo pomeriggio a Roma verso le 16.30, nel quartiere di Testaccio. Il bambino era in casa con la madre quando è caduto dal balcone.

A cura di Natascia Grbic

Un bambino di undici anni è caduto dal terzo piano della sua abitazione a Roma, nel quartiere di Testaccio. Secondo le prime informazioni, il ragazzino stava giocando sul balcone quando, per cause ancora da accertare, è precipitato di sotto. Sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze del 118, che hanno soccorso l'undicenne e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Avrebbe riportato diverse fratture alle gambe e alle braccia, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sconvolta la madre, che si trovava in casa al momento dell'accaduto. Agli agenti ha raccontato che il figlio stava giocando in balcone, quando improvvisamente è precipitato. Tra le ipotesi, che possa essere salito su un mobile e aver perso l'equilibrio.

Bimbo cade dal terzo piano: ha riportato diverse fratture

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 16.30. Sotto shock i residenti del palazzo, che hanno sentito il forte tonfo causato a seguito dell'impatto del corpo dell'undicenne col suolo, e che hanno temuto per il peggio. Fortunatamente quando si sono avvicinati il piccolo era cosciente, e hanno lanciato l'allarme al 118 chiedendo l'intervento immediato di un'ambulanza per soccorrerlo. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Celio, che stanno verificando cosa è accaduto, anche se sembra certo si sia trattato di un incidente. Il bambino è ancora ricoverato e sotto stretta osservazione da parte dei medici del Bambino Gesù di Roma, che lo stanno curando nel miglior modo possibile. Ancora ignota la prognosi, anche se molto probabilmente servirà diverso tempo affinché possa ristabilirsi completamente.