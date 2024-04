Bambino azzannato da un cane: il padre prova a proteggerlo e viene morso a sua volta

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Un ragazzino e suo padre sono stati azzannati da un cane. È successo ieri, domenica 28 aprile 2024, ad Ostia Antica. Secondo quanto si apprende, l'animale è riuscito a scappare da un'abitazione e ha raggiunto i due. Sul posto sono arrivati poco dopo gli agenti della polizia di Ostia, del X distretto Lido.

Padre interviene per salvare il figlio azzannato

I fatti sono avvenuti a metà giornata ieri, verso l'ora di pranzo, alle ore 13 circa. I due si trovavano nei pressi di via Giuseppe Zugnoni, quando un cane, forse fuggito da una delle abitazioni vicine, si è lanciato sul bambino. Il cane lo ha morso, è stata questione di attimi. Vedendo il piccolo aggredito dall'animale, il padre del ragazzino è intervenuto. L'uomo ha provato a porsi fra il cane e il figlio, per salvarlo. Ed è stato in quel momento che è stato morso a sua volta.

L'intervento della polizia

Per quanto avvenuto sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Poco dopo la segnalazione gli agenti del X distretto Lido sono intervenuti. I due, invece, sono stati accolti al pronto soccorso dell'ospedale, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

I precedenti

Proprio nella giornata precedente, quella di sabato 27 aprile 2024, si è verificato un episodio simile. Stavolta è successo a Fonte Nuova, dove una bimba di due anni è stata azzannata da un cane che l'ha ferita alla testa e a un braccio. Il cane l'ha raggiunta mentre stava giocando nel giardino di un'abitazione, di alcuni amici, in cui si trovava con i familiari. Trasportata in ospedale d'urgenza, la piccola ora non è in pericolo di vita, ma si trova ancora in prognosi riservata.