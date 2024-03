Bambina di 7 anni ustionata con acqua bollente a Genzano: soccorsa con l’eliambulanza È grave ma non rischia di morire una bambina di sette anni rimasta ustionata con dell’acqua bollente alle gambe. Soccorsa con l’eliambulanza, è stata trasportata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Getty Images

Una bambina di sette anni è rimasta ustionata con dell'acqua bollente ed è stata soccorsa con l'eliambulanza in codice rosso. Momenti di paura per la piccola, che si è accidentalmente rovesciata una pentola addosso, da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire, ma è tenuta sotto stretta osservazione. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 12 marzo, nel Comune di Genzano di Roma, ai Castelli Romani.

Bimba ustionata, soccorsa e trasportata in ospedale con l'eliambulanza

Secondo le informazioni apprese la bambina era in casa in compagnia di alcuni adulti, che avevano messo una pentola con l'acqua a bollire sul fornello. Persa di vista un momento, la bimba se l'è rovesciata inavvertitamente addosso, provocandosi delle ustioni. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario, per il trasporto in ospedale. Data la giovane età e le ustioni riportate è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, con i paramedici, che hanno preso in carico la piccola e l'hanno trasferita in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

I medici sono intervenuti sulle ustioni alle gambe

Arrivata al pronto soccorso ad attendere la bambina c'erano i medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Sono intervenuti sulle ustioni che ha riportato sulle gambe. Presenti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Velletri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcuni testimoni, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità degli adulti che erano con lei.