video suggerito

Bambina di 7 anni cade dalla finestra del bagno di casa: soccorsa con l’eliambulanza È ricoverata in ospedale ma fortunatamente non rischia di morire una bambina di sette anni caduta dalla finestra del bagno di casa stamattina a Sgurgola. È stata soccorsa con l’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bambina di sette anni ha rischiato di morire, cadendo dalla finestra del bagno di casa dei genitori a Sgurgola, in provincia di Frosinone. L'incidente domestico è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 17 giugno, in un appartamento in cui la piccola vive insieme ai genitori. Da quanto si apprende fortunatamente, nonostante il grande spavento, non rischia di morire. Soccorsa con l'eliambulanza è stata trasportata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

La bimba è caduta dalla finestra del bagno

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto erano circa le ore 7 e la bambina si trovava nel bagno, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, presumibilmente in un attimo di disattenzione dei genitori o degli adulti che erano con lei, è precipitata dalla finestra. Un volo di diversi metri, la piccola è rimasta ferita.

La piccola rimasta ferita e soccorsa con l'eliambulanza

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una bambina che era appunto caduta da una finestra ed era rimasta ferita, sul posto è giunto in breve tempo il personale sanitario. Data la dinamica dell'incidente e la giovane età è stato necessario l'intrevento dell'eliambulanza. I paramedici arrivati sul posto hanno preso in carico la bambina e l'hanno trasferita in volo nella Capitale.

Arrivata al pronto soccorso del Gemelli, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Presenti sul posto i carabinieri della stazione di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando alcune persone. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Sgurgola Antonio Corsi, che si è messo a disposizione della famiglia.