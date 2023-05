Ballottaggi elezioni comunali 2023 nel Lazio, seggi aperti in quattro comuni: affluenza in calo Nel Lazio si vota oggi, 28 maggio, fino alle 23 e domani, lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15: seggi aperti ad Anagni, Aprilia, Rocca di Papa e Velletri. Affluenza in calo rispetto al primo turno.

A cura di Beatrice Tominic

Domenica di ballottaggio per quattro comuni nella regione Lazio per l'elezione del nuovo sindaco (o di una nuova sindaca nel caso di Aprilia). Dopo gli appuntamenti elettorali di domenica 14 e lunedì 15 maggio, sono quattro i comuni del Lazio che tornano nella cabina elettorale armati di matita e scheda per dare la propria preferenza oggi, domenica 28 maggio, fino alle ore 23 e domani lunedì 29 maggio, dalle 7 alle ore 15, per eleggere i nuovi primi cittadini e i consiglieri: si tratta di Anagni, in provincia di Frosinone; di Aprilia, in provincia di Latina e di Rocca di Papa e Velletri, all'interno della città metropolitana di Roma.

L'affluenza ai seggi

Partecipazione più bassa rispetto al primo turno: confrontando i dati al primo turno alle ore 12 e quelli raccolti alla stessa ora di oggi, sono meno gli elettori che si sono presentati ai seggi. In particolare, ad Anagni si è passati dal 18,07% al 13,84%; ad Aprilia dal 12,83% all'11,21%; a Rocca di Papa e Velletri dal 14,33% al 12,73%. In totale, si stimano almeno due punti percentuali in meno: da 14,44% a circa il 12%. Oltre ai comuni del Lazio, i comuni in Italia alle urne da questa mattina sono una trentina a cui si aggiungono sette capoluoghi.

Le sfide ad Anagni, Aprilia, Rocca di Papa e Velletri.

La prima sfida in ordine alfabetico si gioca ad Anagni, nel frusinate, dove il nome da votare al ballottaggio è da scegliere fraDaniele Natalia, candidato del centrodestra e Alessandro Cardinali, della lista civica Siamo Anagni, il primo aveva ottenuto il 40,4 %, il secondo il 24,5%. Fuori dal ballottaggio il centrosinistra di Luca Santovincenzo, in coalizione con il Movimento Cinque Stelle.

Anche ad Aprilia il candidato che aveva ricevuto più voti al primo turno è quello di centrodestra, Lanfranco Principi, che aveva raggiunto il 46,82% contro il 42,19% e meno di 1400 voti di differenza ottenuto da Luana Caporaso, sostenuta da otto liste civiche e scelta dal sindaco uscente Antonio Terra.

Tradizionale testa a testa fra centrodestra e centrosinistra a Rocca di Papa e a Velletri, con centrodestra in vantaggio in entrambi i casi. Con il 42,54% al primo turno, a Rocca di Papa parte in vantaggio Massimiliano Calcagni, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e una lista civica, mentre lo sfidante, Francesco De Santis, che concorre per quattro liste civiche e il Partito Democratico, si è fermato al 37,67%.

Si sfidano, infine, a Velletri, il candidato di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e una lista civica, Ascanio Cascella, che aveva ottenuto 44, 37% dei voti al primo turno e Orlando Pocci, candidato del centrosinistra che aveva raggiunto il 32,92% delle preferenze.