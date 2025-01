video suggerito

Azzannata e uccisa da un branco di cani a Latina: una settimana prima avevano aggredito una ragazza I cinque cani, che hanno azzannato e ucciso la 27enne Patricia Masithela a Latina, avevano già aggredito una persona una settimana fa. La Procura sta cercando di capire se la morte della donna poteva essere evitata.

Nella serata di domenica 12 gennaio una ragazza di 27 anni, Patricia Masithela, è stata azzannata da un branco di cani in una strada periferica di Latina. La donna, che lavorava come barista e aveva un figlio minorenne, è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dove è morta qualche ora dopo. Dagli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine, precisamente dalla polizia, è emerso che una settimana fa gli stessi cani avevano aggredito una ragazza, ma non è chiaro se si tratti della stessa vittima di ieri o di un'altra persona.

La 27enne aggredita dai cani in una villetta di un amico

Nella notte del 12 gennaio la 27enne è stata colpita da cinque cani che si trovavano nel giardino della villetta di un amico che in quel momento non era presente. L'episodio si è verificato alle 3.30 di notte. A lanciare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla della donna. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. Masithela è stata trasferita al pronto soccorso in codice rosso, ma nonostante i tentativi di salvarla è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Nel frattempo gli agenti delle Volanti hanno provato a contenere gli animali che erano liberi. Tre cani sono scappati, uno sarebbe stato ucciso sul posto da un agente, un altro è stato trovato ferito e preso in custodia dai veterinari dell'Asl. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio, sono stati trovati due dei tre cani scappati.

Gli animali trovati in stato di denutrizione, degrado e semi abbandono

Gli inquirenti hanno sequestrato la villetta e stanno facendo accertamenti su tutti i cani. Sembrerebbe che siano stati trovati in stato di denutrizione, in un contesto di degrado e semi abbandono. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, è poi emerso che una settimana prima avevano aggredito una donna, che era stata liberata dal padrone che era rimasto ferito a sua volta.

In quell'occasione erano intervenuti i veterinari della Asl locale per prelevarli, ma – come scrive ancora La Repubblica – non ci sarebbero riusciti. La Procura di Latina, quindi, vuole capire se la tragedia poteva essere in qualche modo evitata.