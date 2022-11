Avvistato lupo a pochi passi dalle case a Roma (FOTO) Avvistato un lupo in via della Giustiniana all’incrocio con via Pietro Ferloni, zona Prima Porta, periferia Nord di Roma.

A cura di Enrico Tata

Avvistato un lupo in via della Giustiniana all'incrocio con via Pietro Ferloni, zona Prima Porta, periferia Nord di Roma. Gli scatti sono stati pubblicati su un gruppo Facebook del quartiere e subito è scattata la psicosi tra gli abitanti, poiché in effetti il lupo è stato fotografato a pochi passi dalle abitazioni del quartiere.

Potrebbe trattarsi di un cane lupo

Le preoccupazioni dei residenti, tuttavia, potrebbero non essere giustificate. Potrebbe trattarsi, infatti, di un esemplare ibrido, un incrocio tra cane e lupo. Daniel Paolini, che ha pubblicato l'immagine su Facebook, ha chiesto spiegazioni ai guardia parco del Parco di Veio: "Naturalmente hanno chiesto le foto, che gli ho mandato, per vedere e trarre una stima più reale e certificata possibile nonostante le sole due foto a disposizione. Hanno dichiarato che anche nell'ultimo periodo esiste sempre una quota di esemplari "ibridi" incrociati tra cane e lupo e non è detto che non possano essere presenti a prima porta. Per scrupolo, in caso non fosse un esemplare di cane lupo cecoslovacco smarrito dentro la marana mi hanno chiesto le coordinate esatte GPS e il giorno del riscontro dell'esemplare. Andranno a verificare e in caso non sia un cane, ma un esemplare ibrido, lo prenderanno, visiteranno, eventualmente sterilizzeranno come da loro prassi per poi lasciarlo nuovamente in libertà".

Il video del lupo che teneva in bocca un cucciolo di cane

Sempre a Roma nei giorni scorsi è stato avvistato un lupo che teneva in bocca un cane. "Via della Magliana altezza ristorante la Tedesca un lupo ha portato via un cane dalle mani della padrona", la didascalia del video pubblicato sui social da un utente.