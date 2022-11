Roma, un lupo tiene in bocca un cucciolo di cane e scappa (VIDEO) Il filmato è stato ripreso da un uomo con il suo smartphone, che a debita distanza ha seguito la fuga dell’animale con il cagnolino in bocca.

A cura di Enrico Tata

Un lupo si aggira con un cucciolo di cane in bocca. "Via della Magliana altezza ristorante la Tedesca un lupo ha portato via un cane dalle mani della padrona", la didascalia del video realizzato e pubblicato su Facebook. Il filmato è stato ripreso da un uomo con il suo smartphone, che a debita distanza ha seguito la fuga dell'animale con il cagnolino in bocca. "Sta venendo da noi, attento", dice il signore nel video. Poi un avvertimento ad un altro uomo: "No non sparare". Poi si sente l'esplosione di un colpo. Il fatto è avvenuto a Roma in via della Magliana all'altezza del civico 1125, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare, zona Ponte Galeria. Il lupo, secondo l'autore del video, avrebbe rubato il cucciolo e sarebbe scappato.

Tra i commenti c'è chi dubita dell'audio del video e dell'effettivo furto del cane ad una signora. La risposta dell'autore: "Ma è chiaro che è un modo di dire molti vanno a spasso con i cani per le campagne intorno Ponte Galeria o sulle rive del Tevere e magari li sciolgono, non credo che la signora alla vista del lupo abbia avuto il sangue freddo per difendere oltre lei anche il cane. E a ponte Galeria che ci sono i lupi è certificato dai veterinari del canile". Un altro signore commenta: "Colui che ha girato il video mi dice di averlo fatto a Malagrotta, non lontano da Ponte Galeria .Per la cronaca mi ha detto che il commento è stato arbitrariamente registrato da qualcun altro e poi montato sul suo video" E ancora: "Il parlato è un falso montato dopo in cui si parla di pistola con cui non si va a caccia".