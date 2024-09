video suggerito

Bomba d'acqua a Roma: Colosseo allagato, sacchi d'immondizia galleggiano per le strade La bomba d'acqua che ieri sera si è abbattuta su Roma ha allagato le strade nell'area del Colosseo. In un video si vedono sacchi dell'immondizia che galleggiano, sullo sfondo l'Anfiteatro Flavio.

A cura di Alessia Rabbai

Le strade allagate al Colosseo (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Le immagini arrivano dal Colosseo, tra le zone colpite dalla bomba d'acqua che nella sarata di ieri, domenica 8 settembre, si è riversata su Roma. Un video comparso sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, mostra i dipendenti di un'attività commerciale mentre spostano i vasi ornamentali, cercando di impedire che l'acqua piovana li trascini via. Alcuni clienti sono seduti sui tavoli esterni del locale, altri camminano con l'acqua che gli arriva fino alle ginocchia. Sullo sfondo c'è il Colosseo. Tuttt'intorno galleggiano sacchi di immondizia per la strada diventata un fiume. Il nubifragio di ieri ha provocato numerosi disagi in città, dal centro storico al quadrante Sud Est, che risulta quello maggiormente colpito.

Sono circa un centinaio gli interventi fatti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, stanotte sono circa un centinaio, oltre che per rami ed alberi pericolanti, anche per danni d'acqua, frane e dissesti statici. Le zone maggiormente colpite all'interno della Capitale sono state in via della batteria di Porta Furba, 34 via Mosca, 95 e via Appia Pignatelli. I pompieri hanno lavorato anche in provincia, con interventi ancora in corso nella mattinata di oggi per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.

Strade chiuse per rami, alberi caduti e allagamenti

Le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono state impegnate a gestire segnalazioni ed emergenze sull’intero territorio capitolino, con chiusure stradali, rilievi dei danni e messa in sicurezza di aree in seguito alla caduta di rami e alberi, per allagamenti, a causa di allarmi scattati nelle scuole e per i rilievi di incidenti stradali. I disagi alla circolazione stradale continuano anche stamattina con una riduzione della carreggiata in via del Foro Italico, tra via dei Campi sportivi e via Salaria, per una caduta di un albero in direzione San Giovanni.

Gli agenti del II Gruppo Parioli sono per strada, impegnati a gestire la viabilità. Il personale del VIII Gruppo Tintoretto è impegnato nella chiusura delle rampe di via Laurentina e via del Tintoretto, verso via Ardigo’ e via delle Tre Fontane, per allagamenti. Chiusa via dell’Appia Pignatelli da vicolo della Basilica a via Appia Antica per un albero caduto sulla carreggiata.