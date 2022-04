Automobile si schianta contro un treno: sospesa la linea ferroviaria Roma- Viterbo Poco distante da un cavalcavia nel comune di Morlupo, a nord di Roma, un’automobile e un treno sono rimasti coinvolti in un incidente. Sospesa la circolazione per i treni Roma- Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 aprile, alle ore 18.30, in prossimità di un passaggio a livello si è verificato un incidente fra un'automobile e un treno. La Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco Roma, non appena allertata, ha inviato sul posto i pompieri della squadra operativa 5A Montelibretti, che è giunta sul luogo dell'incidente insieme ad un'autogrù e al Carro Fiamma.

L'incidente si è verificato in prossimità del passaggio a livello in via dei Villini, a Morlupo, comune a nord della capitale che dista dalla città di Roma poco più di una trentina di chilometri.

Soccorso il conducente dell'auto

Oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati immediatamente sul posto anche i medici del personale sanitario del 118 per soccorrere il conducente dell'automobile coinvolta nell'incidente contro il treno: a parte questa persona che ha riportato ferite non gravi, fortunatamente, non risultano altri individui coinvolti. In seguito sono arrivati anche i carabinieri per svolgere i loro controlli di rito e trovare la dinamica esatta del sinistro.

Leggi anche Trivella sfonda la galleria della metro e cade sul treno in corsa a piazza Garibaldi: 5 feriti

Disagi alla linea ferroviaria

A seguito dell'incidente, però, sono arrivati anche numerosi disagi sulla linea ferroviaria che collega la capitale a Viterbo che attraversa la regione proprio in quei binari. I vigili del fuoco hanno fatto sapere, con una nota: "La circolazione ferroviaria della linea Roma-Viterbo è momentaneamente sospesa per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata."

Nel frattempo, però, stanno arrivando gli aggiornamenti in tempo reale anche dal profilo Twitter dell'Atac. Come ha fatto sapere con un tweet, infatti, i due treni che erano già sul loro percorso subiranno forti ritardi mentre i successivi sono stati già cancellati.