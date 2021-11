Automobile investe e uccide un uomo sul monopattino a Roma Un’automobile ha preso in pieno un monopattino in via Cesare Federici, all’intersezione con via Cristoforo Colombo a Roma. Un uomo di 48 anni è morto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio (La Presse)

Incidente mortale a Roma e la vittima è un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino. Un'automobile ha preso in pieno il monopattino in via Cesare Federici, all'intersezione con via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del VIII gruppo Tintoretto e i sanitari del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare l'uomo, un cittadino italiano di 48 anni, ma senza successo. Stando a quanto si apprende, il conducente dell'automobile si è fermato subito per chiamare i primi soccorsi. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 e 30 di oggi, martedì 30 novembre, ma gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sono tuttora in corso. L'area interessata dallo scontro è stata transennata.

Lo scorso settembre un ragazzo di 34 anni è morto dopo essere stato investito proprio mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Ma in generale, secondo i dati della polizia locale di Roma, da maggio 2020 a giugno 2021 sono stati ben 176 gli incidenti che hanno coinvolto i monopattini a Roma. Questo significa circa 15 al giorno, di cui due mortali (il 34enne e un ragazzo di 27 anni).

Nel 2022 verranno introdotte nuove regole per quanto riguarda l'utilizzo dei monopattini. Potranno utilizzarli solo coloro che hanno più di 14 anni e per i minorenni è obbligatorio il casco. Non si potrà viaggiare sui marciapiedi o procedere contromano. Da luglio 2022 i mezzi dovranno avere in dotazione frecce e stop e dopo il tramonto il guidatore dovrà indossare un giubbotto catarifrangente o bretelle riflettenti. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è però mosso in anticipo: da domani, primo dicembre, in città scatterà l'obbligo di indossare il casco per tutti coloro che utilizzano i monopattini, a prescindere dalla loro età.