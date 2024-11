Autobus investe una ragazzina di undici anni al quartiere Africano: è grave

video suggerito

Momenti di paura in via Asmara nel quartiere Africano a Roma, dove un autobus ha investito una ragazzina di undici anni. È successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre. Per la giovane sono state necessarie cure mediche urgenti e si trova al momento ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù con prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito finora l'adolescente al momento dell'accaduto stava camminando in strada quando, un autobus per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'ha investita all'altezza del civico 54. L'incidente è avvenuto davanti ai passanti, che subito hanno soccorso la ragazzina e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul luogo dell'incidente in pochi minuti è giunto il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata con codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La giovane paziente è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta alle cure necessarie. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo II Parioli, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.