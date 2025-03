video suggerito

Turisti presi di mira a Roma: undici borseggiatori arrestati in metro e sull’autobus Undici persone sono state arrestate dai carabinieri a Roma con l’accusa di aver derubato soprattutto turisti, approfittando del caos su bus e metropolitane. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono undici le persone arrestate dai carabinieri a Roma con l'accusa di aver derubato, approfittando del poco spazio in autobus e metropolitana, soprattutto turisti in visita nella capitale. I fermi sono stati fatti nell'ambito dei controlli effettuati dai militari nella capitale proprio per tenere sotto controllo e prevenire i numerosi borseggi nelle aree del centro storico e sui mezzi pubblici. Tutte le persone sono state arrestate in flagranza di reato, viste mentre sottraevano portafogli e cellulari alle ignare vittime.

Smartphone, zaini, trolley e portafogli: questi gli oggetti preferiti dei borseggiatori e che sono stati poi recuperati dai carabinieri. I militari del comando piazza Venezia hanno arrestato un uomo e una donna di 26 e 32 anni prima visti in atteggiamenti sospetti in via Cavour, e poi intenti a rubare il portafoglio di una turista inglese che non si era accorta di nulla. Stessa cosa per un'altra coppia, che approfittando del fatto che l'autobus era 85 era pieno, hanno sfilato il portafogli a una passeggera. Anche loro stati arrestati.

A Barberini arrestate due donne di 21 e 33 anni viste mentre sfilavano il portafoglio a una donna che stava aspettando la metropolitana, mentre un uomo è stato fermato a Termini sempre per lo stesso motivo. Sempre nella metropolitana, a Vittorio Veneto, sono stati arrestati due uomini di 28 e 48 anni bloccati dopo aver rubato un portafoglio. In via Marco Polo, invece, un 47enne è stato arrestato dopo che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno visto mentre provava a forzare la portiera di una Panda con un coltello.