Autobus investe una donna a Roma: trasferita d’urgenza in ospedale, muore dopo giorni di agonia

Il terribile incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, in via Nomentana: una donna è stata investita da un autobus. Dopo giorni di agonia, è morta in ospedale.

Immagine di repertorio

Terribile incidente mercoledì scorso a Roma, lungo via Nomentana, quando una donna è stata investita da un autobus della linea 82. Il sinistro risale al pomeriggio, poco prima delle ore 17. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza che hanno iniziato i rilievi. A giorni dall'incidente è arrivata la notizia del decesso della donna, che dopo il sinistro era stata trasferita al policlinico Umberto I. Si chiamava Laura Fiasconaro e aveva 69 anni.

L'incidente a Roma: investita da un bus nel pomeriggio

L'incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, 15 ottobre 2025, a Roma, in via Nomentana, fra via XXI Aprile e via di Santa Costanza, nella zona di piazza Bologna. Un autobus della linea 82 stava viaggiando in direzione Porta Pia, quando ha investito la donna. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza che hanno svolto i rilievi del caso. L'autista dell'autobus di linea è stato sottoposto immediatamente ai test di rito su alcol e droga. Al vaglio degli agenti anche le immagini riprese dalle videocamere della zona.

La corsa in ospedale e la morte della sessantanovenne

Nel frattempo, mentre gli agenti della polizia locale svolgevano i rilievi e cercavano di raccogliere le prime testimonianza, gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118 sono arrivati sul posto. I soccorritori hanno raggiunto la donna investita e l'hanno caricata in ambulanza, diretti d'urgenza al pronto soccorso dell'Umberto I. Una volta nella struttura sanitaria le ferite riportate dalla donna sono state valutate con un codice rosso. Nella giornata di oggi, domenica 19 ottobre, è arrivata la tragica notizia.

Nonostante il pronto intervento per soccorrere la donna e prestarle le cure di cui aveva bisogno, per la sessantanovenne non c'è stato niente da fare. Dopo giorni di agonia, mentre si trovava ancora nella grande struttura romana dell'ospedale Umberto I, la donna ha perso la vita. Non ce l'ha fatta: troppo critiche le ferite riportate nel terribile incidente.