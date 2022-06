Autobus Atac prende fuoco, distrutto dalle fiamme: è il secondo mezzo in poche ore Un autobus dell’Atac è andato a fuoco su via Laurentina. Poche ore prima, un pullman si è incendiato all’Aurelia.

A cura di Natascia Grbic

Un autobus della linea Atac è andato a fuoco nella tarda mattinata di oggi a Roma, in via Laurentina. Si tratta del secondo veicolo che si incendia in poche ore: appena prima un pullman è andato a fuoco sulla via Aurelia, danneggiandosi in modo serio. In questo caso, invece, la vettura è stata completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Dell'autobus è rimasto solo lo scheletro, il mezzo non esiste praticamente più. Cosa sia stato a scatenare le fiamme, ancora non si sa. Saranno le successive indagini a determinare cosa è accaduto e capire come mai l'autobus ha preso fuoco. Il mezzo è stato poi rimosso, e il traffico è tornato alla normalità.

Gli incendi causati da alte temperature e mezzi vecchi

A causa dei numerosi incendi che coinvolgono da anni i mezzi pubblici, i giudici hanno dato un ultimatum ad Atac: svecchiare il parco mezzi e mettere in sicurezza i veicoli. "Le alte temperature ambientali, unitamente al maggior carico sui circuiti elettrici (per via della maggiore quantità di servizi in funzione, primo tra tutti gli impianti di aria condizionata), contribuiscono a incrementare il rischio di incendio nei mesi più caldi, sebbene anche negli altri mesi dell'anno il numero degli incendi sia comunque molto elevato – le parole di pubblico ministero e procuratore – Si evince infatti che la stragrande maggioranza dei casi di incendio interessa veicoli con dieci o più anni di età, rispetto alla data di immatricolazione. E gli incendi sono dovuti all'invecchiamento degli isolamenti elettrici, degli isolamenti delle tubazioni calde, e delle tenute degli impianti idraulici ad alta pressione".