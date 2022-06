Autobus a fuoco sul Grande Raccordo Anulare: è completamente avvolto dalle fiamme Un autobus ha preso fuoco nelle strade di Roma: il mezzo stava percorrendo la zona sud ovest del Grande Raccordo Anulare.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Ennesimo autobus a fuoco mentre percorre una delle strade di Roma: stavolta il rogo si è sviluppato mentre il mezzo stava viaggiando lungo il Grande Raccordo Anulare, nel quadrante a sud ovest della capitale, poco prima dell'uscita che porta nei quartieri di Ostiense e Laurentina.

Del grande veicolo, come si vede anche dalla foto in alto, ormai non resta più nulla se non lo "scheletro": i vetri sono completamente saltati e, adesso, attraversati dal fumo scuro. I colori che prima caratterizzavano la carrozzeria non si riescono più a distinguere. Al loro posto, soltanto diverse tonalità di grigio spento. Neppure gli pneumatici esistono più: resta soltanto la parte centrale delle ruote, mentre la gomma va a fuoco, avvolta dalle fiamme più alte e dai colori vividi dell'arancio intenso.

La colonna di fumo nero

Oltre alle fiamme divampate all'interno e all'esterno del mezzo, anche un'alta colonna di fumo nero si è levata verso il cielo ed è rimasta visibile anche dalle tante automobili in fila per la coda. Provocato dal rogo dell'autobus andato a fuoco nel Grande Raccordo Anulare, come si vede nel video, è facilmente distinguibile anche dalle automobili che si trovano più lontane rispetto al luogo dell'incendio: il cielo limpido viene squarciato dall'alta colonna scura, ben visibile anche oltre le automobili in fila.

Rallentamenti e code

A causa dell'incidente, inoltre, si sono formate diverse code nella zona, già normalmente trafficata. I rallentamenti si sono sviluppati soprattutto tra l'autostrada che collega la città di Roma a quella di Fiumicino e via Cristoforo Colombo, nella direzione che porta alla via Pontina, come comunicato da un tweet di Luceverde Lazio.