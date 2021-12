Auto travolge e uccide un uomo sul monopattino: la vittima è David Guadagno La vittima dell’incidente stradale di ieri pomeriggio in via Cesare Federici in zona Garbatella a Roma è David Guadagno, 48 anni. L’uomo viaggiava a bordo di un monopattino, quando un’auto lo ha travolto ed è morto sul colpo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È David Guadagno il quarantottenne travolto e ucciso ieri pomeriggio da un'auto in via Cesare Federici all'incrocio con via Cristoforo Colombo in zona Garbatella a Roma, mentre andava sul monopattino. La notizia della sua drammatica scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Terminati gli accertamenti sul luogo del sinistro, la salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed entrambi i mezzi sono stati posti come da prassi sotto sequestro.

L'incidente in cui è morto David Guadagno

Il sinistro risale a martedì 30 novembre, al momento in cui sono avvenuti i tragici fatti intorno alle 18.30 Davide era a bordo del suo monopattino quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'automobile lo ha investito e ucciso. Il decesso è sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati, da non lasciargli scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Ma nonostante la corsa a sirene spiegate e dopo il tentativo senza esito di rianimarlo, i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Presenti per gli accertamenti di loro competenza gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che sono intervenuti con le pattuglie dell'VIII Gruppo Tintoretto. Gli agenti indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali le responsabilità a carico del conducente della vettura.

Nuove regole per i monopattini dal 2022

Non è chiaro al momento se David indossasse il casco quando l'auto guidata da una donna lo ha investito che sotto choc ha poi dichiarato di non averlo visto. Nel 2022 è prevista l'introduzione di nuove regole per l'utilizzo dei monopattini: potranno utilizzarli solo le persone di età maggiore ai quattordici anni, sarà vietato transitare sui marciapiedi e contromano. Inoltre da luglio 2022 saranno necessarie le frecce e gli stop e dopo il tramonto si dovrà indossare un giubbotto catarifrangente o bretelle riflettenti.