Auto travolge e uccide un ciclista sulla Pontina: la vittima è il 45enne Andrea Rigoni

È Andrea Rigoni la vittima dell'incidente stradale avvenuto su via Pontina mercoledì 26 aprile. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando il quarantacinquenne originario di Sabaudia era in sella alla sua bicicletta, un'auto lo ha travolto ed è morto sul colpo. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 15 Andrea stava percorrendo via Pontina nel territorio della provincia di Latina quando un'auto, un'Audi A4, lo ha investito al chilometro 97, all'altezza del bivio per San Vito a Terracina, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, che indagano sull'incidente.

Alla guida della macchina c'era una donna, che subito dopo l'impatto si è fermata a prestargli soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. Il decesso è sopraggiunto sul colpo a seguito delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ricostruito la dinamica dell'accaduto e indagano sul sull'incidente. I vigili urbani ascolteranno anche diversi testimoni. Sul posto anche polizia, carabinieri e tecnici Anas, per le verifiche di loro competenza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada che è rimasta chiusa fino a termine delle operazioni di soccorso. La salma è stata rimossa e portata in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Liberata la carreggiata la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità in serata. Appresa la notizia della scomparsa di Andrea, sono comparsi tanti messaggi di cordoglio e di vicinanza nei confronti della famiglia, in attesa che vegano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.