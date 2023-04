Tragedia sulla Pontina, ciclista travolto e ucciso da un’auto: strada chiusa L’incidente è avvenuto su via Pontina, all’altezza del chilometro 97. Il ciclista è morto sul colpo dopo essere stato investito dalla macchina.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ciclista è stato travolto e ucciso questo pomeriggio sulla via Pontina, nei pressi di Terracina. L'uomo, un 50enne del posto, è stato investito da una macchina al chilometro 97: per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati immediatamente vigili del fuoco, polizia, carabinieri e il personale Anas per i rilievi del caso , oltre che per la gestione della viabilità. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso per consentire le indagini e le operazioni di messa in sicurezza dell'area nel più breve tempo possibile.

Le cause dell'incidente, l'ennesimo su via Pontina, sono ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, che dovranno essere verificate in fase di indagine, sembra che la vittima in quel momento stesse attraversando la strada. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati in attesa di disporre ulteriori accertamenti e stabilire eventuali responsabilità.

Sotto shock la donna che ha investito il ciclista. La signora non avrebbe riportato ferite, anche se in stato di forte agitazione per l'incidente appena avvenuto. Come da prassi sarà sottoposta ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga: esami che si fanno di routine in caso di incidente, soprattutto se gravi come quello avvenuto questo pomeriggio.

Nonostante la tempestività dei soccorritori, per l'uomo – di cui non è stata ancora diffusa l'identità – non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, con l'ambulanza a sirene spiegate, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.