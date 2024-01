Auto si schianta contro un bus Atac: arrestato il conducente ferito che trasportava cocaina Coinvolto in un incidente stradale e trasportato in ospedale, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno scoperto che aveva dosi di cocaina. È stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Alla guida dell'auto si è scontrato con un autobus Atac in via Carmelo Bene in zona Porta di Roma. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno arrestato un uomo di trentacinque anni, che trasportava droga in macchina. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 20 gennaio, erano circa le ore 18.45 quando l'automobilista alla guida di una Fiat 500 ha urtato un autobus della linea 341, che presta servizio tra Ponte Mammolo e Sassofeltrio/Stazione Fidene all'altezza di via Adolfo Celi.

Il conducente a seguito del tamponamento ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Stanno invece tutti bene i passeggeri che si trovavano a bordo dell'autobus al momento dell'incidente, compreso l'autista. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato all'ospedale Sant'Andrea.

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Alcune persone hanno detto agli agenti di aver visto l'automobilista gettare qualcosa in un cestino prima di salire a bordo dell'ambulanza.

Controllando al suo interno i vigili urbani hanno trovato alcune dosi di droga. All'interno della macchina c'erano altre trenta dosi di cocaina, che insieme al veicolo sono state sequestrate e verranno fatti accertamenti sullo smartphone del proprietario. L’uomo che nel frattempo è stato trasportato in ospedale è stato arrestato per la detenzione della sostanza stupefacente. Sottoposto ai test per la verifica di droga nel sangue, è risultato positivo.