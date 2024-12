Auto si ribalta sull’A1, poliziotto salva un’anziana: “Era sotto shock, le ho detto ‘andrà tutto bene'”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

“Era sotto shock, le ho detto: ‘tutto andrà bene, io resterò qui fino a quando non ce l’avremo fatta'”. Un poliziotto libero dal servizio ha salvato la vita a un'anziana sull'Autostrada A1. La donna stava tornando a Roma dopo aver trascorso il weekend a Potenza quando, intorno alle 13.30 di ieri, la sua macchina si è ribaltata per cause ancora da accertare. Il poliziotto ha visto l'automobile, si è accostato e ha parcheggiato in modo tale da chiudere una corsia e ha subito cercato di mettere in salvo l'anziana.

Insieme alla donna c'era il figlio che, in preda al panico, ha cercato di spiegare quanto fosse accaduto: "Aiuto! Mia madre è bloccata all'interno dell'abitacolo e non riesce a uscire a causa dell'esplosione dell'airbag".

"I minuti immediatamente successivi sono stati concitati: l’agente di polizia, vedendo il fumo uscire dal vano motore, con l’ausilio di altri automobilisti fermatisi per aiutarlo a prestare soccorso alla donna – in attesa dell’intervento della polizia stradale, del personale sanitario e dei vigili del fuoco, che nel frattempo si era affrettato ad allertare – si è avvicinato al lato passeggero rassicurando l’anziana", si legge in una nota della questura di Roma.

L'agente, in servizio presso il commissariato Cristoforo Colombo di Roma, si è avvicinato alla donna, tremante di paura, e le ha detto: "Tutto andrà bene, io resterò qui fino a quando non ce l’avremo fatta”. Poi, dopo essersi sincerato del fatto che non avesse riportato fratture, l’ha afferrata per un braccio e l’ha tirata fuori dall’abitacolo allontanandola dalle fiamme e dal fumo.

La signora era sotto shock, ma l'agente l'ha tenuta sotto braccio fino all'arrivo dell'ambulanza. "Tutto è andato bene".