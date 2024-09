video suggerito

Auto sfonda il guardrail sulla Pontina e finisce sulla corsia opposta: sparito il conducente Sull'incidente, avvenuto verso le 4 di notte, indagano gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur. L'auto ha sfondato il guardrail, al suo interno non è stato trovato nessuno.

A cura di Natascia Grbic

Foto Facebook ‘I pendolari della Pontina'

Incidente – fortunatamente senza gravi conseguenze – questa notte sulla via Pontina a Roma, all'altezza di Spinaceto. Per cause ancora da chiarire, verso le 4 un'Alfa Romeo Stelvio che stava procedendo verso Latina ha sfondato il guardrail, finendo nella corsia apposta. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur per i rilievi del caso, insieme all'Anas per la riduzione della carreggiata e le operazioni di messa in sicurezza della strada. All'interno del veicolo che ha sfondato il guardrail non è stato trovato nessuno. Il conducente dell'auto, dopo il sinistro, si è allontanato, forse in stato confusionale. Indagini sono in corso da parte dei caschi bianchi per risalire all'identità del conducente dell'auto, ancora non identificato. Il veicolo è stato rimosso. Risalire al conducente, dovrebbe essere solo questione di tempo.

Come mai la persona alla guida sia fuggita, facendo perdere le sue tracce, ancora non è chiaro. Gli agenti della Polizia Locale stanno facendo accertamenti sul veicolo per risalire al proprietario della vettura, e vedere se fosse effettivamente lui alla guida dell'auto oppure un'altra persona. Da capire se vi siano testimoni di quanto avvenuto, che possano magari dare una mano a ricostruire l'accaduto, oppure telecamere di sorveglianza nella zona.

Nell'immediatezza dell'incidente il traffico nella zona ha registrato seri rallentamenti in entrambe le direzioni, con le macchine e le moto costrette a transitare su una sola corsia. La situazione si è poi risolta nell'arco della mattinata, anche se il guardrail deve essere ancora riparato.