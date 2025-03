video suggerito

Auto in car sharing in zona Laurentino 38 a Roma precipita dalle scale e resta incastrata Un'auto rimasta incastrata in una scala al Laurentino 38 ha generato i commenti ironici degli utenti sui social network, che si sono domandati come sia accaduto e come abbia fatto il conducente ad uscire dalla portiera.

A cura di Alessia Rabbai

L'auto rimasta bloccata sulle scale (Foto di Welcome to Favelas)

Un'auto Enjoy ha terminato la sua corsa in una rampa di scale in cemento all'interno della quale è rimasta bloccata. L'episodio, che ha dell'incredibile, è successo in un condominio di via Luciano Folgore al Laurentino 38 a Roma. La macchina, una Fiat 500, appartenente al marchio che offre servizio di car sharing in città, non è passata inosservata, i cittadini si sono chiesti come abbia fatto a finire sulla scala.

Un passante l'immortalata con lo smartphone, inviando le foto alla pagina Instagram Welcome to Favelas, che le ha pubblicate, ricevendo tantissimi commenti ironici e condivisioni. Sul posto oggi pomeriggio sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per risalire al responsabile del gesto. L'auto è stata rimossa dalla ditta proprietaria.

Non è chiaro come abbia fatto l'automobile a precipitare nella scala, forse si è sfrenata, mentre era parcheggiata, oppure il conducente ha sbandato, finendoci dentro. Sotto alle foto nei commenti le persone si domandano come abbia fatto l'auto a finire lì. Sono tantissime le risposte ironiche, come quella di un utente che scrive: "A Roma per trovare parcheggio serve fare cose mistiche!" il riferimento è alla "giungla" dei pargheggi romani. Un altro utente commenta: "Come per l'uovo e la gallina, mi domando se c’era prima la macchina o la scala? Cosa è stato costruito prima?". Un'altra utente spiega che al di sopra della scala, proprio al suo ingresso c'è un piazzale collegato, attraverso il quale ci si accede poi a piedi, parcheggiando la macchina.

Oltre a come abbia fatto l'auto a finire nella scala c'è chi si domanda come stia il conducente e come abbia fatto ad uscire dall'abitacolo. "Immagino chi la noleggia online e poi dovrebbe andare a prenderla" commenta un altro utente. E ancora: "Qui l'evento maggiore è la violazione delle leggi fisiche per la prima volta nella storia dell'uomo". Seppur bizzarro non è la prima volta a Roma che accade un episodio del genere raccontato da Fanpage.it. Per esempio a dicembre del 2023 un'auto è rimasta incastrata all'entrata del sottopassaggio pedonale che porta al parcheggio esterno della stazione della Metro B Magliana.