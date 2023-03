Auto investe nonno e nipote di 5 anni a Torre Maura: bimbo soccorso in codice rosso Paura per un nonno e suo nipote di 5 anni investiti da un’auto guidata da un 38enne in zona Torre Maura a Roma. Il piccolo è grave.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto insieme a suo nonno in via dei Colombi in zona Torre Maura a Roma. Il sinistro si è verificato nella serata dello scorso sabato 18 marzo. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 20.30, nonno e nipote si trovavano in strada nella periferia Est della Capitale quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto li ha urtati all'altezza del civico 32.

Alla guida della macchina, una Smart, c'era un uomo di trentotto anni, che si è fermato a prestare soccorso, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Giunta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per due pedoni investiti, tra i quali un minorenne, sul posto è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Ad avere la peggio è stato il bambino, i paramedici lo hanno preso in carico e trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Affidato alle cure dei medici, è stato sottoposto agli accertamenti necessari al caso, per intervenire sulle ferite riportate.

Ferito anche il nonno

Il nonno, rimasto anch'egli ferito, è stato trasferito invece in codice arancione al Policlinico di Tor Vergata. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico rallentato e code lungo il tratto di strada interessato nel sinistro fino al termine dell'intervento, per agevolare l'intervento dei soccorsi e permettere alle forze dell'ordine di svolgere i rilievi in sicurezza. Sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico del conducente.