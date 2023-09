Auto investe due persone a Torre Gaia: un uomo soccorso in codice rosso per trauma cranico Un investimento avvenuto in via Valle Alessandra a Torre Gaia ha fatto finire due 81enni in ospedale con traumi. L’uomo è stato soccorso in codice rosso, mentre la donna in codice giallo.

A cura di Alessia Rabbai

Due persone investite e finite in ospedale è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo via di Valle Alessandra in zona Torre Gaia a Roma. Secondo le informazioni apprese ad essere coinvolti sono stati un'auto e due pedoni. L'investimento si è verificato intorno alle ore 18 di ieri, martedì 26 settembre nel territorio della periferia della Capitale.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente l'auto, una Lancia Delta che transitava lungo via di Valle Alessandra per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha urtato due persone a piedi. A rimanere coinvolti nell'investimento sono un uomo e una donna di ottantuno anni, che hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Alla guida dell'auto c'era una donna di quarantacinque anni.

L'investimento si è verificato davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno dato l'allarme ed è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno preso in carico i due anziani rimasti feriti e li hanno trasportati in ospedale. L'uomo è stato trasferito al Policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso è stato sottoposto alle cure dei medici.

A seguito dell'incidente ha riportato un trauma cranico con commozione cerebrale. La donna è stata invece trasportata all’ospedale Sant’Eugenio con codice codice giallo e le è stato riscontrato un trauma alla spalla e al braccio. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del VI Gruppo Torri. I vigili urbani hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto.