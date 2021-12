Auto investe e uccide un 36enne a Ostia: addio a Mirko, Er Giaguaro de Garbatella Casetta Rossa ricorda Mirko Riggi, Er Giaguaro de Garbatella, morto in un incidente stradale investito da un’auto sulla via Ostiense a Ostia.

A cura di Alessia Rabbai

Sono tanti i messaggi di cordoglio per Mirko, conosciuto come ‘Er Giaguaro de Garbatella', morto nella notte di martedì scorso 28 dicembre a seguito di un incidente stradale lungo la via Ostiense. Il trentaseienne era molto conosciuto a Ostia e, appresa la notizia della sua scomparsa, la comunità che gli voleva bene lo ha salutato ricordandolo con affetto. Mirko era un assiduo frequentatore della Casetta Rossa, dove si dava da fare distrubuendo pacchi di generi alimentari e occupandosi di attività di volontariato. "Ci vorrebbe troppo inchiostro e troppa sofferenza per descrivere quanto fosse importante per noi, più di quanto noi fossimo per lui – si legge nel post pubblicato da Casetta Rossa – Ti ringraziamo per averci scelto, per aver portato la follia creativa delle tue provocazioni, per gli interrogatori astrali, per le sigarette chieste mentre dalle labbra pendeva la tua, delle battute geniali, impreviste e imprevedibili, per lo sguardo che ci faceva tana dentro, per il sorriso storto e i tuoi balli, per la compagnia, per aver diviso con noi il pane, per aver agitato i momenti di resa e averci insegnato ancora una volta che non si è persi mai se si cammina insieme, con tutti i passi che la vita ci assegna, a ognuno di noi. Non ti dimenticheremo mai". Gianluca Peciola, uno dei protagonisti dello spazio sociale, ne ricorda "il passo incerto, la mascherina in bilico, stralunato, vigile, sornione, provocatorio, sorridente, urlante e pacato. Gli volevamo un bene immenso".

L'incidente stradale a Ostia in cui è morto Mirko Er Giaguaro de Garbatella

A risultare fatale per Mirko Riggi è stato un incidente stradale a Ostia che lo ha visto coinvolto. Secondo quanto ricostruito il trentaseienne nella notte tra lunedì e martedì scorsi stava attraversando via Ostiense, quando un'auto Fiat Panda guidata da un cinquantatreenne lo ha investito all'altezza del cavalcavia lido nord, a circa cento metri da via delle Azzorre. L'impatto è stato violento e Mirko è morto in ospedale, dopo il trasporto al pronto soccorso del G.B. Grassi di Ostia. L'automobilista è stato invece trasportato al Campus Biomedico per essere sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.