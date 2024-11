Auto in divieto di sosta, il proprietario del garage la aggancia alla sua e la traina via Un’auto a bloccare l’accesso del garage: il proprietario si ingegna e traina via la macchina in sosta selvaggia a Montesacro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Il momento in cui l'automobile traina via quella in sosta selvaggia.

Stava rientrando a casa, probabilmente, quando ha notato l'accesso al garage bloccata da un'automobile parcheggiata in sosta selvaggia, proprio davanti all'ingresso del garage. Anziché darsi per vinto o chiamare i caschi bianchi, si è ingegnato e ha trovato il modo per spostare l'auto, parcheggiata dove non avrebbe potuto, e rientrare a casa, dopo aver lasciato la propria automobile al suo posto.

Il video dell'automobile trascinata fuori dal passo carrabile

È riuscito a spostare l'auto parcheggiata in sosta selvaggia dopo aver agganciata al suo fuoristrada. Ha scelto di bloccare l'automobile al suo fuoristrada e poi si è rimesso al posto di guida. Ha fatto gas e ha proceduto lentamente, guardando ciò che accadeva dagli specchietti retrovisori. Tutto questo è stato registrato da un video girato con un telefonino da una persona che si trovava affacciata alla finestra del palazzo stesso del garage. In trentacinque secondi, a macchina già agganciata al suv, si vede l'impegno con cui trascina l'automobile abbandonata davanti al passo carrabile. Ad un certo punto, però, nonostante gli sforzi, l'automobile trascinata via sembra colpire un'altra, lascia in un parcheggio vicino.

È a quel punto che il conducente lascia il posto al volante, apre lo sportello e scende nuovamente, per visionare quanto accaduto. Il video termina poco dopo, con il proprietario del garage che tenta di eliminare il filo con cui aveva agganciato l'auto.

Il video virale sui social

In breve tempo il video, condiviso da Welcome to Favelas, è diventato virale. C'è chi commenta: "Giustizia privata". E in molti, però, sembrano approvare questa modalità in questa circostanza: "Qualcuno gli dia un premio: chi fa da sé fa per tre", dice un altro utente, recuperando un famoso detto. "Siamo esasperati, questa città è diventata una giungla", aggiunge un'altra. E c'è chi sottolinea che, per quanto il momento di necessità lo richiedesse, trascinando l'auto lontano dal passo carrabile, si è scontrato con una che nulla aveva a che fare con il parcheggio selvaggio.

"Ci ha rimesso la macchina parcheggiata accanto all’auto in sosta sul carrabile – scrivono altri – Il proprietario della macchina bianca sicuramente non sarà contentissimo".