Auto contro un albero sull’Appia, 5 giovani estratti dalle lamiere: hanno fra 18 e 22 anni, due gravissime

Terribile schianto nella notte sull’Appia, dove un’auto si è schiantata contro un albero: cinque giovani gravemente feriti, fanno fra i 18 e i 22 anni.

Immagine di repertorio

Terribile incidente sulla via Appia dove un'automobile è uscita fuori strada, ha colpito diversi pali della segnaletica e poi ha concluso la sua corsa contro un albero. L'impatto è avvenuto nel territorio di Velletri, in provincia di Roma: a bordo della macchina si trovava quattro ragazze e un ragazzo, tutti di età compresa fra i 18 e i 22 anni. Due di loro si trovano in condizioni più critiche.

L'incidente sull'Appia a Velletri: cosa è successo

L'incidente è avvenuto a Velletri, lungo la via Appia, nel corso della scorsa notte, fra la giornata di sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026. Non sono chiare le ragioni che hanno portato all'incidente, secondo le prime informazioni raccolte probabilmente autonomo, cioè con un'unica auto coinvolta: secondo le prime ricostruzione l'automobile su cui viaggiavano sarebbe uscita all'improvviso fuori strada, poi è andata a sbattere contro diversi cartelli della segnaletica che si trovavano lungo la strada e, infine, contro un albero.

L'arrivo dei soccorritori: giovani estratti dall'auto

L'allarme è scattato immediatamente: sul luogo dello schianto sono subito arrivati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Per primi i pompieri si sono è precipitati verso l'automobile per estrarre dalle lamiere i cinque giovani in condizioni gravi e affidarle alle cure degli operatori del pronto soccorso. I soccorritori sono arrivati sul posto con cinque ambulanze del 118 da Genzano, Velletri, Latina, Cisterna di Latina e Artena, a cui si sono aggiunte un'automedica e un'eliambulanza con medico arrivata dal capoluogo pontino. Due delle quattro ragazze si trovano in condizioni più critiche.

L'intervento dei carabinieri: alla guida l'unico ragazzo

Oltre i vigili del fuoco e agli operatori del pronto soccorso, sul posto sono arrivati anche i carabinieri del reparto radiomobile della Compagnia di Velletri che hanno svolto i rilievi del caso. Il giovane, ventiduenne e unico ragazzo del gruppo, si trovava alla guida dell'auto: per lui sono stati disposti gli esami per accertare o meno la presenza di alcol e droga nel sangue. I militari, nel frattempo, hanno gestito la viabilità lungo il tratto in cui è avvenuto l'incidente: la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico fino all'alba.