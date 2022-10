Auto con dentro un bimbo di due anni si ‘sfrena’ e si schianta contro un muro: grave il piccolo Il bambino, trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e 118.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un bambino di due anni e mezzo è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto questo pomeriggio a Pofi, in provincia di Frosinone. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava all'interno della macchina appena parcheggiata dalla madre quando si sarebbe ‘sfrenata', andando a finire contro un muro. Il bambino, trasportato immediatamente con l'eliambulanza del 118 all'ospedale Bambino Gesù di Roma, è rimasto gravemente ferito. A quanto si apprende, non è fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri della stazione di Pofi e della compagnia di Frosinone, che indagano sulla dinamica di quanto accaduto. Sembra che la madre fosse scesa da poco dalla macchina, quando questa – per cause da accertare – avrebbe mollato il freno a mano e si sarebbe schiantata contro un muro. La donna ha provato a fermare lei stessa la corsa del veicolo, ma non c'è riuscita. Caduta in terra, è stata medicata anche lei dai soccorritori del 118 per alcune escoriazioni che si è procurata. Le sue condizioni non sono gravi, le ferite sono lievi.

I militari hanno ascoltato la madre del bambino, che ha raccontato in lacrime cosa è accaduto. Da capire ora se l'incidente sia dovuto a un malfunzionamento della macchina o a un errore della donna, che però ha dichiarato di aver inserito il freno a mano prima di scendere dalla macchina. Un'altra possibilità, è che forse il bimbo, magari per giocare, lo abbia inavvertitamente toccato e tolto, facendo così muovere la macchina. Al momento però, è bene specificare che non vi sono ancora certezze su quanto accaduto.