Autista ucciso a Rieti, s’indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l’organizzazione dell’assalto al pullman

In un gruppo Whatsapp si farebbe riferimento a una ‘missione puntiva’ contro i tifosi di Pistoia. Inoltre i sospettati dell’assalto di domenica 19 ottobre al pullman in cui è morto l’autista Raffaele Marianella sarebbero legati a movimenti di estrema destra.
A cura di Francesco Esposito
Raffaele Marianella, l’autista del pullman morto a Rieti
Sarebbero stati almeno in tre ad organizzare l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. In alcune chat Whatsapp si farebbe riferimento a una ‘missione punitiva' organizzata proprio da tre individui interni alla Curva Terminillo, il settore del PalaSojourner di Rieti che ospita il tifo più caldo. La loro posizione è al vaglio del pubblico ministero Lorenzo Francia e degli investigatori della squadra mobile e della digos.

A segnalarlo è l'agenzia Ansa, secondo cui tra i sospettati di aver lanciato il sasso che ha ucciso Marianella ci sarebbero anche personaggi legati a movimenti di estrema destra. Non è ancora chiaro se e a quale gruppo della curva appartenessero gli assalitori. La tifoseria della Sebastiani Rieti è nemica di quella di Pistoia secondo la logica de ‘l'amico del mio nemico è mio nemico': i pistoiesi, infatti, sono gemellati con i tifosi di Cento, che sono rivali di Scafati, a loro volta gemellati proprio con i gruppi della Terminillo.

L'aggressione sulla superstrada Rieti-Terni

Il pullman è partito sulla superstrada Rieti-Terni scortato dalle forze dell'ordine per un certo tratto. Subito dopo che la scorta ha lasciato il bus è scattato l'assalto. I tifosi stavano viaggiando a circa 90 chilometri all'ora quando a un certo punto hanno avvertito un colpo sul parabrezza. Dopo l'iniziale disorientamento, si sono avvertite delle urla, poi l'autista ha accostato a destra. Alcuni tifosi, per capire cosa stava succedendo, sono scesi, assistendo così al tentativo degli operatori sanitari di rianimare Marianella, sdraiato sull'asfalto.

Aperta inchiesta per omicidio volontario
Così un gruppo di ultras ha ucciso l'autista Raffaele Marianella
Chi era l'autista 65enne ucciso con sassi e mattoni
Rieti, lancio di sassi contro il Pulmann del Pistoia Basket
