Autista ucciso a Rieti, s’indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l’organizzazione dell’assalto al pullman

In un gruppo Whatsapp si farebbe riferimento a una ‘missione puntiva’ contro i tifosi di Pistoia. Inoltre i sospettati dell’assalto di domenica 19 ottobre al pullman in cui è morto l’autista Raffaele Marianella sarebbero legati a movimenti di estrema destra.

Raffaele Marianella, l’autista del pullman morto a Rieti

Sarebbero stati almeno in tre ad organizzare l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. In alcune chat Whatsapp si farebbe riferimento a una ‘missione punitiva' organizzata proprio da tre individui interni alla Curva Terminillo, il settore del PalaSojourner di Rieti che ospita il tifo più caldo. La loro posizione è al vaglio del pubblico ministero Lorenzo Francia e degli investigatori della squadra mobile e della digos.

A segnalarlo è l'agenzia Ansa, secondo cui tra i sospettati di aver lanciato il sasso che ha ucciso Marianella ci sarebbero anche personaggi legati a movimenti di estrema destra. Non è ancora chiaro se e a quale gruppo della curva appartenessero gli assalitori. La tifoseria della Sebastiani Rieti è nemica di quella di Pistoia secondo la logica de ‘l'amico del mio nemico è mio nemico': i pistoiesi, infatti, sono gemellati con i tifosi di Cento, che sono rivali di Scafati, a loro volta gemellati proprio con i gruppi della Terminillo.

L'aggressione sulla superstrada Rieti-Terni

Il pullman è partito sulla superstrada Rieti-Terni scortato dalle forze dell'ordine per un certo tratto. Subito dopo che la scorta ha lasciato il bus è scattato l'assalto. I tifosi stavano viaggiando a circa 90 chilometri all'ora quando a un certo punto hanno avvertito un colpo sul parabrezza. Dopo l'iniziale disorientamento, si sono avvertite delle urla, poi l'autista ha accostato a destra. Alcuni tifosi, per capire cosa stava succedendo, sono scesi, assistendo così al tentativo degli operatori sanitari di rianimare Marianella, sdraiato sull'asfalto.