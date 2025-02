video suggerito

Autista si assenta per andare in bagno: ladri svaligiano il pullman di 40 pellegrini al Colosseo L’autista si assenta per andare in bagno: i ladri spaccano il vetro e rubano tutto ciò che si trova dentro al pullman. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Colosseo (Immagine da La Presse)

Addio a soldi, passaporti e altri effetti personali per 40 malcapitati pellegrini derubati a Roma. È bastato un attimo e i loro averi sono finiti in possesso dei ladri: hanno approfittato dell'assenza dell'autista del pullman per introdursi nel mezzo e portare via con sé il lauto bottino a pochi passi dal Colosseo, nel cuore della capitale.

Quaranta pellegrini derubati a pochi passi dal Colosseo: cosa è successo

I fatti risalgono alla mattinata di ieri, martedì 11 febbraio 2025 e sono avvenuti nel cuore della capitale, a pochi passi dal Colosseo, in via della Navicella. A riportare l'accaduto è stata la Repubblica nella sua edizione romana. "Abbiamo visitato l'Egitto, la Grecia e la Turchia, ma ci è successo a Roma", è il commento dei quaranta turisti derubati.

Il furto è avvenuto in un attimo. L'autista si è assentato dal pullman, parcheggiato nella zona di sosta autorizzata in via della Navicella, per andare in bagno. Questione di pochi minuti e i ladri hanno spaccato il vetro e si sono introdotti nel mezzo, facendo razzia di tutti i loro averi, compresi i documenti necessari per rientrare a casa. Nel mirino anche l'autista stesso, a cui sono stati rubati dei soldi.

Turisti derubati al Colosseo: tour interrotto per 40 persone

"Mi sono vergognata di essere italiana", è stato invece il commento della guida turistica che li accompagnava nel tour della capitale e che, dopo l'accaduto, ha accompagnato i quaranta turisti a sporgere denuncia. Un brutto biglietto da visita per la capitale che si appresta quest'anno ad accogliere ancora più turisti e pellegrini nel corso del Giubileo 2025.