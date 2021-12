Aumentano i contagi nel Lazio, Zingaretti: “Probabilmente andremo in zona gialla” Zingaretti ha annunciato che probabilmente il Lazio entrerà in zona gialla: “La curva sale e dobbiamo prendere delle precauzioni”.

A cura di Alessia Rabbai

"Probabilmente andremo in zona gialla" sono le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a fronte dell'aumento dei contagi di Covid-19 che si sono registrati nel territorio della Regione. "I flussi probabilmente ci porteranno in zona gialla, ma dipende tutto dai comportamenti responsabili" ha detto a margine della visita svolta insieme al commissario straordinario dell'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, presso il centro vaccinale pediatrico presso ‘Explora' Museo dei bambini. Zingaretti ha fatto un appello ai genitori: "Usiamo le vacanze per vaccinare i bambini e le bambine, così che da gennaio possano tornare a scuola più sereni e in sicurezza alla riapertura dell'anno scolastico".

Da oggi torna l'obbligo delle mascherine all'aperto

"Bisogna tornare ad usare le mascherine mascherine all'aperto – continua Zingaretti – la curva sale e dobbiamo prendere delle precauzioni". Oggi infatti torna in vigore l'ordinanza da lui firmata, che le prevede su tutto il territorio della Regione. A Roma la mascherina è già obbligatoria da inizio dicembre nei punti del centro storico affollati come le vie dello shopping, una misura presa in vista delle festività natalizie. La Regione Lazio nelle scorse ore ha inoltre diffuso un vademecum con i consigli e i comportamenti per un Natale virtuoso. "Alle famiglie mi permetto di dire di usare tutte le precauzioni in questi giorni di festa, lasciando gli ambienti arieggiati durante i cenoni, fare i tamponi per stare più in sicurezza e usare il buonsenso".

I consigli della Regione Lazio per un Natale sicuro

La Regione Lazio in vista delle festività natalizie e gli incontri con famigliari e amici ha pubblicato un vademecum, con i consigli e le abitudini corrette per trascorrere un Natale sicuro. Prenotare il richiamo del vaccino; evitare assembramenti, mantienere le distanze e indossare la mascherina sempre, anche all'aperto; creare delle ‘bolle negative' a feste e cene, accertandosi che i partecipanti abbiano il Green Pass ottenuto con la vaccinazione o con il tampone negativo; arieggiare spesso le stanze, lavare e igienizzare le mani; non partecipare a feste se si hanno sintomi; al ristorante mostrare sempre il Green Pass.