Da oggi torna obbligatoria la mascherina anche all’aperto nel Lazio Dal dicembre 2021 al 23 gennaio 2022 torna obbligatoria la mascherina anche all’aperto nel Lazio. Zingaretti: “Misura precauzionale per la nostra salute”.

A cura di Alessia Rabbai

Da oggi torna obbligatoria la mascherina anche all'aperto nel Lazio. A partire da giovedì 23 dicembre fino al 23 gennaio 2022, al momento per la durata di un mese, su tutto il territorio regionale entra in vigore l'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal goveratore Nicola Zingaretti, che inserisce una prima stretta con l'obiettivo di contenere i contagi da Covid-19 in aumento nel Lazio come nel resto d'Italia, complice la variante Omicron. Un provvedimento che si unisce al già esistente obbligo della mascherina nei luoghi chiusi, come locali pubblici e mezzi di trasporto, e che arriva proprio in concomitanza con le festività natalizie e con i festeggiamenti del nuovo anno. Il governatore l'ha definita "una misura precauzionale, ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus".

Mascherina obbligatoria anche all'aperto nel Lazio: quali sono le eccezioni

La mascherina torna ad essere obbligatoria anche all'aperto a Roma e nel Lazio. L'obbligo riguarda tutti i cittadini, sia quelli vaccinati con due o tre dosi, che coloro i quali non ancora sottoposti a vaccinazione. Le eccezioni riguardano i bambini di età inferiore ai sei anni e cittadini che soffrono di patologie incompatibili con l’uso della mascherina. La mascherina a Roma nel Lazio inoltre non serve che venga indossata quando si fanno attività motorie e/o sportive all'aparto. L'ordinanza che scatta oggi si va appunto ad aggiungere a quella già in vigore dal 4 dicembre, che ne predeva l'uso nei luoghi affollati all'aperto come ad esempio nel centro storico e nelle vie dello shopping, dove per chi infrange le regole ci sono multe fino a mille euro. Luoghi costantemente monitorati, oggetto di controlli e chiusure dei flussi da parte delle forze dell'ordine, per evitare file e assembramenti, specialmente nei weekend, prima e durante le feste. Già in altre città, come ad esempio Milano e a Bergamo sono scattate le relative ordinanze.