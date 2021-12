I cosigli anti Covid della Regione Lazio per un Natale sicuro Dal richiamo del vaccino al non partecipare a feste se si hanno sintomi sono i consigli della Regione Lazio, che ha pubblicato un vademecum per un Natale sicuro.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Regione Lazio ha pubblicato un vademecum con i consigli anti Covid-19, dei comportamenti utili per vivere un Natale sicuro, in compagnia dei propri cari. Natale 2021 è infatti il secondo vissuto in pandemia, nelle ultime settimane inoltre i contagi sono in aumento, anche a causa della diffusione della variante Omicron, a seguito della quale il premier Draghi ha annunciato nuove misure in arrivo. Ecco dunque le buone pratiche da mettere in atto.

1. Prenota il richiamo del vaccino

È possibile prenotare il richiamo del vaccino anti Covdi-19 sul sito Salute Lazio.

2. Evita assembramenti, mantieni le distanze e indossa la mascherina

Indossare la mascherina sempre, anche all'aperto. Le mascherine tornano obbligatorie anche all'aperto dal 23 dicembre su tutto il territorio regionale, con l'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti.

Leggi anche Perché bisogna vaccinare i bambini contro il Covid-19 e bisogna farlo ora

3. Crea delle ‘bolle negative'

Se organizzi o parecipi a feste in casa in compagnia di parenti o amici assicurati o consiglia a chi si occupa degli inviti di chiedere e verificare che i partecipanti abbiano il Green Pass ottenuto tramite vaccinazione, oppure dopo essersi sottoposti a tampone, con esito negativo entro le 48 ore precedenti.

4. Arieggia spesso le stanze

In presenza di varie persone all'interno di locali chiusi è necessario arieggiare spesso le stanze, aprendo le finestre per consentire il ricambio dell'aria ad intervalli regolari, soprattutto se all'interno ci sono persone appartenenti a diversi nuclei famigliari.

5. Lava e igienizza le mani

Su questo punto non c'è nulla di nuovo, si tratta delle buone pratiche per l'igiene personale: lavare dunque le mani con del sapone spesso e a lungo e, al necessario, igienizzarle con il gel, mettendolo anche a disposizione dei propri ospiti.

6. Non partecipare a feste se hai dei sintomi

Se sospetti di essere stato a contatto di un positivo o hai dei sintomi riconducibili al Covid-19 come raffreddore o febbre non partecipare a feste. Meglio essere prudenti.

7. Mostra sempre il Green Pass

Se vai al ristorante mostra sempre il Green Pass. Per accedere ai ristoranti al chiuso si ricorda che è necessaria la certificazione verde rafforzata, ossia quella che si possiede con il completamento del ciclo vaccinale, mentre non è possibile accedervi con il Green Pass base, ottenibile con il tampone rapido.