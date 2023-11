Attraversa sulle strisce e viene travolta da un’auto che scappa: alla guida un 64enne senza patente L’ha investita su via Salaria, poi è scappato senza prestare soccorso. L’auto, senza assicurazione né revisione, è stata sequestrata. Lui, 64enne senza patente, denunciato per omissione di soccorso e lesioni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

È successo nella notte fra sabato e domenica scorsi, sulla via Salaria all'altezza del civico 178, nel quadrante nord della capitale. Una donna romana di trentacinque anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali lungo la via, quando è stata investita da un'automobile, una Nissan Micra. Il veicolo, dopo essersi schiantato contro la donna, è scappato via senza fermarsi a prestare assistenza.

L'arrivo dei soccorsi: come sta la trentacinquenne investita

Ad aiutare la trentacinquenne, invece, alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. La donna è stata immediatamente trasferita in ospedale, al Sant'Andrea. Una volta arrivata nella struttura sanitaria, medici e infermieri le hanno valutato le ferite con un codice giallo. La trentacinquenne è stata vistata e tenuta in osservazioni alcune ore. Le sue condizioni non erano critiche ed è stata dimessa.

Le indagini e l'identificazione del conducente dell'auto pirata

Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito la trentacinquenne all'azienda ospedaliera di Roma nord, Sant'Andrea, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche i carabinieri della sezione radiomobile di Monterotondo. I militari hanno subito iniziato gli accertamenti per cercare di individuare l'automobile pirata e risalire all'identità del conducente. Non ci è voluto molto tempo.

L'auto, una Nissan Micra, è stata intercettata poco dopo, mentre stava ancora transitando lungo via Salaria. Al volante hanno trovato un uomo di 64 anni di Monterotondo. Il sessantaquattrenne è risultato essere senza patente mentre il veicolo era privo di assicurazione e revisione. L'automobile è stata sequestrata e portata al deposito giudiziario. Nei confronti del sessantaquattrenne, invece, è stata sporta denuncia per omissione di soccorso e lesioni.