Attraversa la strada, viene travolto e ucciso a 65 anni: tragico incidente a Palestrina

Stava attraversando la strada quando è stato travolto e ucciso: l’automobilista, dopo essere scappato, qualche ora dopo si è presentato in caserma.

Tragedia alle porte di Roma e dove un uomo di 65 anni è stato travolto e ucciso mentre stava attraversando la strada. Il pedone, un sessantacinquenne, stava attraversando la strada nel comune di Palestrina, quando è stato falciato da un'auto in transito. Il terribile schianto è avvenuto alle prime ore della mattina di ieri, 18 gennaio 2026 verso le ore 6.30. L'allarme è scattato immediatamente, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo.

Il tragico incidente in provincia di Roma

Lo schianto, come anticipato, è avvenuto alle porte della capitale, in provincia di Roma, nelle prime ore della mattina di ieri, domenica 18 gennaio 2026. Alle 6.30 circa, infatti, il sessantacinquenne stava attraversando la strada, via Pedemontana. È stato in quel momento che un'automobile ha percorso la stessa strada, travolgendo il sessantacinquenne all'altezza dell'incrocio con via delle Piagge, a pochi passi da una residenza per anziani.

Dopo l'impatto, violentissimo, l'uomo è stato sbalzato a distanza. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, non appena scattato l'allarme. L'automobilista, invece, è sfrecciato via.

L'arrivo dei soccorsi e l'automobilista in caserma

Sul luogo del terribile incidente sono subito arrivati i soccorsi: inutili i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati in breve tempo i carabinieri che hanno iniziato immediatamente i rilievi di rito e si sono occupati della gestione della strada dopo l'incidente: il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per ore. La salma del sessantacinquenne è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata, dove sottoposta all'autopsia.

L'automobilista, un ragazzo di 22 anni, nel frattempo, è scappato via: oltre al reato di omicidio stradale, potrebbe configurarsi anche l'omissione di soccorso. Meno di un'ora dopo il giovane si è presentato dai carabinieri. Da chiarire se si trovasse in stato di alterazione: soltanto i test sulla presenza di alcole e droga nel sangue potranno aiutare a chiarire la sua posizione.