Attraversa la strada, prima uno scooter e poi un’auto la investono: donna soccorsa in codice rosso

Due investimenti in 48 ore vicino Roma: ad Anguillara scooter e auto hanno travolto una 59enne. A Castel Gandolfo una macchina ha investito una 58enne.

Il luogo dell’investimento ad Anguillara Sabazia

Due investimenti in 48 ore in provincia di Roma. Nel Comune di Anguillara Sabazia una cinquantanovenne ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Uno scooter l'ha investita nella serata di sabato scorso 3 gennaio mentre attraversava la strada in via Anguillarese. Alla guida dell'Honda 150 c'era una cinquantaseienne, che l'ha travolta mentre si trovava all'altezza del civico 88. Subito dopo, sbalzata nella corsia di marcia opposta, un'auto con al volante una cinquantacinquenne l'ha investita, trovandola sulla carreggiata lungo il tragitto. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112.

Arrivata la chiamata con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico la donna investita, trasportandola in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea a Roma. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso e ricoverata. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della Stazione di Bracciano, che hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. I due veicoli sono stati sequestrati.

Donna trovolta da un'auto sulle strisce pedonali a Castel Gandolfo

A Castel Gandolfo nell'area dei Castelli Romani invece la vittima dell'investimento è una cinquantottenne, che un'auto ha investito in via del Mare nella mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio. Erano poco prima delle ore 7.30, quando la macchina guidata da un quarantaquattrenne di Frascati ha travolto la donna, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Si tratta di una cittadina ucraina residente ad Albano Laziale. L'investimento è avvenuto all'altezza dell'incorcio con via Perugia.

I soccorritori hanno preso in carico la donna, trasportandola in codice rosso all'ospedale dei Castelli di Ariccia, dove si trova ricoverata. Da quanto si apprende non rischia di morire, ma i medici devono sottoporla a degli accertamenti specialistici. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo. L’automobilista, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso alla vittima. I militari hanno svolto gli accertamenti, per ricostruire l’esatta dinamica.