Attraversa i binari mentre il treno entra in stazione a Latina: morto un 39enne Non c’è stato nulla da fare per il 39enne travolto da un treno Intercity mentre attraversava i binari alla stazione di Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto travolto da un treno alla stazione di Latina, mentre attraversava i binari della linea ferrovaria. L'incidente si è verificato intorno alle ore 12 di domenica 15 gennaio. Per l'uomo, soccorso dal personale sanitario, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Ad assistere alla scena diverse persone che stavano aspettando che il convoglio arrivasse in stazione e che purtroppo, nonostante ci abbiano provato, non sono riusciti a fermarlo. Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Latina, che ha ricostruito la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni apprese l'uomo, un trentanovenne del posto, ha attaversato i binari proprio mentre un treno Intecity stava transitando in stazione senza fermarsi. A nulla sono servite le urla dei presenti, che gli hanno raccomandato di fermarsi. Il macchinista lo ha visto, ha azionato i freni, ma non è riuscito a fermare in tempo il treno ed evitare che lo investisse. Subito dopo l'impatto sono stati chiamati i soccorsi e il la circolazione ferroviaria è stata bloccata sull'intera linea.

Tratta ferroviaria interrotta

Arrivata la chiamata d'emergenza, sul posto in breve tempo è intervenuto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con il treno, che non gli ha lasciato scampo. Presenti gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno svolto gli accertamenti di rito e svolto le indagini. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il traffico bloccato lungo la tratta, per agevolare i soccorsi e consentire i rilievi in sicurezza. La circolazione ferroviaria è ripresa dopo alcune ore.