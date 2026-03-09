Atto vandalico al liceo Righi di via Boncompagni: estintori svuotati nelle aule, lezioni sospese

I carabinieri nella succursale del liceo Righi di via Boncompagni dopo l’atto vandalico

Lezioni sospese per due giorni nella succursale del liceo scientifico Righi in via Boncompagni a Roma. Ignoti si sono intrufolati di nascosto all'interno dell'edificio durante lo scorso fine settimana e hanno compiuto un atto vandalico, svuotando gli estintori nelle aule. Si tratta del secondo episodio avvenuto nel giro di un mese nella stessa sede: l'11 febbraio scorso gli studenti e le studentesse sono rientrati in classe dopo il raid fascista che ne ha costretto la chiusura per un giorno.

Sospese le lezioni al liceo Righi di via Boncompagni

Ad accorgersi dell'atto vandalico è stato il personale scolastico, che ha aperto il liceo questa mattina, ad inizio settimana. Il personale ha fatto una segnalazione ai carabineiri, nella succursale sono intervenuti i militari della stazione di via Veneto e del Nucleo operativo della compagnia di Roma Centro. Hanno fatto un sopralluogo all'interno della scuola, indagano per ricostruire l'accaduto e per cercare di risalire ai responsabili del gesto. Al momento da quanto si apprende non risultano segnalazioni di passanti, che abbiano visto movimenti sospetti a ridosso dell'edificio scolastico.

Secondo atto vandalico in un mese alla succursale del liceo Righi

Il sopralluogo nel liceo Righi di via Boncompagni

Nel liceo hanno lavorato anche gli investigatori della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci, che si sono occupati dei rilievi tecnico scientifici. Le lezioni nel frattempo sono state sospese, data la presenza della sostanza contenuta negli estintori all'interno delle aule questa mattina non c'erano le condizioni per accogliere gli studenti. Sono in corso le operazioni di pulizia degli ambienti scolastici.

Non è la prima volta che nella succursale del liceo scientifico Righi di via Boncompagni accade una cosa del genere ma si tratta del secondo episodio che si verifica nell'arco di un mese. In quel frangente sempre ignoti si sono intrufolati all'interno della scuola e hanno svuotato gli estintori, messo le aule a soqquadro e imbrattato i muri con scritte fasciste.