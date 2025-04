video suggerito

Attivisti di Extinction Rebellion occupano il Colosseo con le parole di Papa Francesco "Fate chiasso, aveva detto Papa Francesco a chi lottava per la difesa della Terra. E allora sì, oggi facciamo chiasso", hanno spiegato gli attivisti del gruppo ecologista. Sullo striscione esposto prima dell'intervento delle forze dell'ordine le parole di Bergoglio: "Disarmare la terra".

A cura di Redazione Roma

Un gruppo di attiviste e di attivisti di Extinction Rebellion, durante il funerale di Papa Francesco sono saliti sul Colosseo srotolando uno striscione che recitava: "Disarmare la Terra". Con il blitz gli ecologisti hanno voluto porre l'accento sul tema del disarmo, utilizzando un'espressione dello stesso Pontefice nella lettera inviata lo scorso marzo al Corriere della Sera.

Una protesta pacifica "per smascherare l'ipocrisa dei capi di Governo radunati a Roma per le esequie del Santo Padre che in questi giorni hanno onorato il messaggio del papa pur avendolo ignorato finché egli era in vita". Gli stessi leader mondiali che "che stanno continuando a investire in combustibili fossili e aumentando la spesa militare", nonostante il rischio di allargamento dei conflitti in corso e la crisi climatica.

Sul Colosseo sono intervenute le forze dell'ordine che hanno fermato e identificato i sei attivisti di Extinction Rebellion. Tradotti al Commissariato Celio sono stati rilasciati dopo alcune ore, con una denuncia a piede libero. "Le parole di Papa Francesco finiscono in commissariato", denunciano gli attivisti del gruppo ecologista.

“Disarmare la Terra oggi è un imperativo morale. L’Italia è il paese europeo più colpito dagli

eventi climatici estremi, con il più alto numero di morti e danni causati da alluvioni, tempeste e

ondate di siccità”, ha spiegato una delle partecipanti. “Fate chiasso, aveva detto Papa Francesco a chi lottava per la difesa della Terra. E allora sì, oggi facciamo chiasso. Perché la coerenza vale più della sobrietà, e il futuro ha bisogno di rumore",conclude Extinction Rebellion.